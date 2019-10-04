Казань, , 06:36 — REGNUM В управлении ЗАГС исполкома мэрии Казани рассказали о редких и наиболее распространённых именах для новорожденных. За последнюю неделю сентября родители чаще всего выбирали для девочек имена Милана, Риана, Алина и Тея, а для мальчиков — Тимур, Артём, Мирон, Данил и Аяз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В список редких женских имён на начало октября попали Рада, Николь, Лукерья, Оливия, Мирана и Доброслава. Среди детей, рождённых в этот период, меньше всего названы так. Реже встретят тёзок одного с ними возраста и мальчики, названные Эрнестом, Демианом и Алишером.

Всего за последнюю неделю сентября в столице Татарии родилось почти 400 малышей, среди которых преобладали мальчики — их было на 21 больше, чем девочек. Самая юная мама отметила свой 19-й день рождения, а самый юный отец — 21-й. Самой зрелой матерью стала женщина в возрасте 43 лет, а отцом — в возрасте 59 лет.

За неделю до этого самыми популярными в Казани именами были Ева, Амина, Аяз, Амир и Раяна.