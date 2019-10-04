Оренбург, , 06:33 — REGNUM В Оренбурге в отношении городской администрации возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

По данным ведомства, прокуратура проверила соблюдение требований градостроительного законодательства в департаменте градостроительства и земельных отношений и выявила нарушения. Чиновники выдавали разрешения на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на здания, которых на самом деле не существует. Это позволило осуществить махинации с недвижимостью. Собственники виртуальных объектов без проведения аукционов заключали с мэрией договоры купли-продажи по сниженной цене.

Ущерб от противоправных действий чиновников оценивается в 1 млн рублей.