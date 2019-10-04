Якутск, , 06:22 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня учителя побывал у своей первой учительницы и поздравил её с профессиональным праздником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Накануне Дня учителя я хочу присоединиться к всероссийской акции#ПризваниеУчитель от @minprosvet! Давайте вспомним в этот день дорогих сердцу людей — учителей, которые оставили нам только светлые воспоминания о школьных буднях, заложили в нас частичку души и сердца!», — написал в Instagram Айсен Николаев.

Глава Якутии встретился со своей первой учительницей из школы Верхневилюйска Валентиной Николаевной Платоновой. Именно она научила его русскому языку и заложила любовь к классикам, к русской поэзии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября отмечается Всемирный день учителя.