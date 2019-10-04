Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM В Екатеринбурге завершаются работы по благоустройству дворовых территорий возле многоквартирных домов, выполненные в рамках муниципальной программы. В 2019 году под программу попали 39 таких дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Часть дворовых территорий ремонтировалось по программе софинансирования — управляющие компании и жильцы оплачивали 20% стоимости работ по дополнительному благоустройству.

Отметим, что по программе 2019 года планировалось благоустроить 37 дворовых территорий, однако в течение года удалось получить региональное финансирование ещё на два двора. На данный момент работы завершены на 35 объектах и на четырёх — находятся в завершающей стадии.

«В целом же, к середине октября в городе будет полностью выполнен годовой план в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Федеральным, областным и муниципальным бюджетами на это потрачено порядка 270 миллионов рублей», — заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Напомним, что до 15 октября в администрации Екатеринбурга принимаются заявки на участие в программе по благоустройству дворовых территорий. Все рассмотренные и утверждённые заявки будут внесены в расходную часть городского бюджета 2020 года.