Омск, 4 октября 2019, 06:09 — REGNUM В Омске чествовали лучших педагогов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, 14 педагогам присвоили звание «Заслуженный работник образования Омской области».
Торжественное мероприятие прошло 3 октября в центре творческого развития и гуманитарного образования. Творческие коллективы подарили гостям праздника яркие концертные номера. Лучшие педагогические работники получили награды. Впервые прозвучал гимн омских педагогов.
Всего в Омской области на сегодняшний день насчитывается более 100 заслуженных работников системы образования.
Из 14 награждённых 3 октября педагогов восемь представляют городские образовательные организации, шесть — сельские.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября отмечается Всемирный день учителя.
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