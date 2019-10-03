4 Октября
 
5:54

В Самаре в преддверии Дня учителя наградили лучших педагогов

Лучших педагогов Самарской области в преддверии Дня учителя чествовали в Самаре. Церемония награждения учителей Самарской области прошла в МТЛ Арена.

5:53

В Душанбе премируют учителей победителей олимпиад

В честь Дня учителя мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о денежном поощрении в размере 3 тыс. сомони (20,3 тыс. рублей в эквиваленте) 43 учителей столицы и выделил из городского бюджета 129 тыс. сомони (871,3 тыс. руб.).

5:51

Три региона Дальнего Востока тратят больше всех средств на образование

В России увеличились расходы консолидированных бюджетов на реализацию нацпроекта «Образование» на 11% за 2018 год.

5:49

На торжественном мероприятии, посвящённом Международному Дню учителя, которое прошло в Казани накануне, глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что труд учителя — непростой.

«Каждый из вас — это уникальный клад. Но быть учителем непросто. Я бы вот не смог быть учителем. Терпение, которое у вас есть, все время быть примером — это стоит очень больших усилий, поэтому отношусь к вам с большим уважением», — обратился он к педагогам.

5:47

В Татарии в сфере образования — от детсадов до вузов — трудятся около 72 тысяч педагогов. Об этом в своём поздравлении сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Именно вы помогаете понять нашим детям, насколько важны в жизни порядочность, уважение, справедливость, патриотизм и любовь к Родине. Эти нравственные основы не выучить по учебникам и не скачать из Интернета. Их можно только впитать в себя рядом с мудрым наставником», — отметил он в своём поздравлении.

5:44

Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил педагогов с их праздником, отметив, что в регионе сегодня «активно осваиваются новые сферы образования — цифровая школа, полилингвальное образование».

»Учитель 21 века — это профессионал, быстро и гибко адаптирующийся к новым задачам и вызовам времени», подчеркнул глава Татарии.

Накануне представителям педагогического сообщества региона были вручены государственные награды республики. Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова.