В Татарии в сфере образования — от детсадов до вузов — трудятся около 72 тысяч педагогов. Об этом в своём поздравлении сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Именно вы помогаете понять нашим детям, насколько важны в жизни порядочность, уважение, справедливость, патриотизм и любовь к Родине. Эти нравственные основы не выучить по учебникам и не скачать из Интернета. Их можно только впитать в себя рядом с мудрым наставником», — отметил он в своём поздравлении.