В Самаре в преддверии Дня учителя наградили лучших педагогов
Лучших педагогов Самарской области в преддверии Дня учителя чествовали в Самаре. Церемония награждения учителей Самарской области прошла в МТЛ Арена.
В Душанбе премируют учителей победителей олимпиад
В честь Дня учителя мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о денежном поощрении в размере 3 тыс. сомони (20,3 тыс. рублей в эквиваленте) 43 учителей столицы и выделил из городского бюджета 129 тыс. сомони (871,3 тыс. руб.).
Три региона Дальнего Востока тратят больше всех средств на образование
В России увеличились расходы консолидированных бюджетов на реализацию нацпроекта «Образование» на 11% за 2018 год.
На торжественном мероприятии, посвящённом Международному Дню учителя, которое прошло в Казани накануне, глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что труд учителя — непростой.
В Татарии в сфере образования — от детсадов до вузов — трудятся около 72 тысяч педагогов. Об этом в своём поздравлении сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил педагогов с их праздником, отметив, что в регионе сегодня «активно осваиваются новые сферы образования — цифровая школа, полилингвальное образование».
»Учитель 21 века — это профессионал, быстро и гибко адаптирующийся к новым задачам и вызовам времени», подчеркнул глава Татарии.
Накануне представителям педагогического сообщества региона были вручены государственные награды республики. Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова.