4 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:12 — REGNUM Конфликтная ситуация с родным языком, о которой мы рассказывали в материале «В Татарии вспомнили о языке: конфликт разрастается», получила своё продолжение. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, после того, как на основании поручений Владимира Путина прошла масштабная прокурорская проверка, выявившая в школах Татарии случаи занижения часов на русский язык, принуждения к изучению татарского языка, в республике вместо ранее обязательного татарского появилось сразу два новых предмета — «родная литература» и «родной язык». К привычной многим «Родной речи», что заменяла русский язык в первых классах, они не имеют отношения. Речь идёт об отдельном, новом и обязательном предмете. С подачи Татарии он появился с этого года и в других регионах.

Ещё в 2018 году в республике свыше 100 тыс. родителей выбрали родным для своих детей русский язык. Казалось бы, конфликт исчерпан, но нет. Помимо того, что нормальной программы преподавания и учебников по этим предметам нет до сих пор, градус конфликта повышает и то, что теперь класс стали делить: на тех, кто идёт на «родной татарский» и тех, кто на «родной русский», и некоторые учителя, администрации школ давят на родителей, чтобы выбор был сделан в пользу первого. В «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ» продолжают стекаться жалобы от родителей.

Читайте также: В Татарии собирают факты о принуждении к изучению татарского языка в школах

Читайте также: Татарский язык только добровольно: прокурор поставил точку в споре

История первая

Для того, чтобы определиться какой родной язык будет изучать ребёнок, родители в начале учебного года пишут соответствующее заявление.

История случилось в одной из школ посёлка Камские Поляны Нижнекамского района Татарии. Ученик одного из восьмых классов выбрал в качестве родного русский язык, но после этого ему предложили перевестись в другой класс в своей параллели. В качестве аргумента администрация школа заявила, что в классе он единственный выбрал «родной русский язык», а отдельно для него сделать группу нет возможности.

Менять привычное окружение мальчик не захотел, родители встали на сторону сына и пожаловались прокурору. Надзорное ведомство провело проверку, которая показала, что возможность для преподавания родного русского языка, несмотря на заверения администрации школы в обратном, есть, но «не реализуется». Прокурор Нижнекамска внёс директору школы представление об устранении нарушений требования законодательства об образовании в РФ. Помимо этого, замдиректора по учебной работе была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

История вторая

Мама ученика 7-го класса Елена П. в родительском сообществе написала, что на школьном собрании, после её вопроса о татарском языке и родном русском, учительница сказала, что в их «школе в 10-й не берут, если не изучали татарский». Елена удивилась этому и возмутилась. Насколько заявленное — фантазия педагога, а насколько правда, судить сложно, но факт есть факт — зачисление в 10-й класс в школах Татарии является многолетней проблемой и ежегодно выливается в конфликт администраций школ и родителей.

Вопросу поступления в 10-е классы в ежегодном послании Госсовету, озвученному 25 сентября 2019 года, даже уделил внимание Рустам Минниханов, отметив, что «некоторые школы пытаются ограничивать возможность продолжения обучения в 10-м — 11-м классах»:

"В реальности это — стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками. Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование».

Суть проблемы в том, что ежегодно в некоторых школах создают искусственные барьеры для девятиклассников, не зачисляя их в 10-е классы. Борьба за рейтинги привела к тому, что к концу обучения детей в 9-м классе некоторые родители готовятся как к войне. Простор фантазии директоров школ богат — от проходных баллов до конкурсов аттестатов. Минобрнауки РФ ограничивается памятками и напоминаниями, что не приём допустим только при отсутствии мест, а в остальном — это административное нарушение. Но, увы, подобное не действует. Проблема существует как минимум уже три года и не решается.

Читайте также: В 10-й класс через прокуратуру: в школах Казани заранее готовятся «воевать»

История третья

О ситуации ещё в одной школе рассказал на условиях анонимности один из родителей:

«У нас в школе ввели русский родной язык, но забрали третий час физической культуры на его изучение в каждом из классов. Законно ли это?»

Подобное, к сожалению, правда и характерно не только для Татарии. Родной язык как школьный предмет в 2019 году появился и в школах других регионов. К примеру, в Алтайском крае. И тут не обошлось без конфликтов. О том, что в расписании появится новый предмет стало известно в мае 2019 года. В комментариях «Комсомольской правде» директор гимназии № 40 Барнаула Александр Овсиевский в августе отмечал, что для выделения часов для этого предмета «забрали час от математики», добавив, что основная проблема — отсутствие учебников. Где-то выкручиваются также — отрезают часть времени от других предметов, проводя в рамках одного урока, а где-то вводят отдельной строкой в расписании.

Родители возмущены, ведь нагрузка на детей итак высока, многие школы работают по шесть дней в неделю:

«Детей и так перегружают сверх меры, а тут ещё нацязык и второй иностранный. Хоть бы родителей кто спросил, учителей! Перестаньте устраивать эксперименты с детьми и учителями!», «Хватит лихорадить наше образование!», «А если в школе 40 национальностей, то введут 40 родных языков? Если хотите знать родной язык, то изучайте его в семье в первую очередь», «Этот предмет нужно вводить факультативом, для желающих. Зачем издеваться над детьми, итак загруженными сверх меры?»

Эти три истории повторяются по разным школам, меняются лишь некоторые детали. Перегибы на местах провоцируют всё новые конфликты на языковую тему. Одновременно с этим осталась не решённой проблема с учебниками и программами, которую власти, пролоббировавшие введение нового предмета, так и не решили за почти два года.

В родительском сообществе родители уже обсуждают, куда бы они могли пожаловаться на отсутствие учебников по родному языку, так как хотят видеть, что именно преподают детям на этих уроках.