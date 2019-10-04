Владивосток, , 05:06 — REGNUM Семь котельных КГУП «Примтеплоэнерго» начали подавать тепло на социально-значимые объекты Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отопление начало подаваться в медучреждения города Арсеньева, в детские сады в сёлах Вострецово, Глубинное и Барабаш-Левада. До 10 октября в Арсеньеве к отоплению будут подключены объекты соцкультбыта.

К теплоснабжению жилого фонда на территории Приморья «Примтеплоэнерго» приступит после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять ниже +8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ЕАО получит из федерального бюджета миллиард рублей для прохождения отопительного сезона.