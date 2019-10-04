Кемерово, , 04:32 — REGNUM В Кемерове остановку общественного транспорта «Швейная фабрика» переименовали в «Парк ангелов», сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на местных жителей и пресс-службу администрации города.

Изменилось название остановки на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли «Сквер ангелов».

Читайте также: Губернатор Кузбасса открыл сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня»

Позже он был переименован в «Парк ангелов».

Читайте также: «Сквер ангелов» на месте ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал парком

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В нём погибли 60 человек, большинство из которых — дети.