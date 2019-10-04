История вопроса

Подборка материалов ИА REGNUM, посвященным военным мероприятиям, призванным подготовить личный состав к ведению военных действий. Военные учения - высшая форма боевой подготовки, одновременно с этим - способ проверить уровень выучки личного и командного состава.



Первые военные учения в России были проведены при Петре Первом в 1694 году.



Традиционно учениям присваиваются кодовые названия, например “Запад”, “Able archer”, “Sea Breeze”.