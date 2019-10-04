Шанхай, Китай, , 03:47 — REGNUM Детеныш гигантской панды родился в Шанхае 13 сентября, сообщили в Шанхайском парке диких животных, передает 3 октября агентство Синьхуа.

Детеныш стал первым, рождённым в этом году в Шанхайской базе Китайского центра охраны и исследований гигантских панд. Вес малыша составил 198граммов спустя два дня после рождения.

Как отмечают эксперты, мать детеныша по имени Сы Сюэ прекрасно заботится о нем. При этом заводчики посменно дежурят, дабы убедиться в хорошем состоянии здоровья новорожденного.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил короля Бельгии Филиппа с тем, что одном из зоопарков Бельгии родились сразу два детеныша гигантской панды.

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