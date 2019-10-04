Высокогорский район, Татария, 4 октября 2019, 03:27 — REGNUM Практика, когда пенсионеры за свой счёт и своими силами делают работу местных властей, пошла по Поволжью. Следом за Нижегородской областью подобное явление обнаружено и в Татарии. Здесь пенсионер своими силами восстановил мост. Об этом стало известно из благодарности главы республики Рустама Минниханова на его странице в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Минниханов за восстановление моста близ Крутушек выразил благодарность Николаю Трофимову и всем, кто принимал участие в благоустройстве совместно с ним, а вот администрации Высокогорского района попенял, выдав поручение «впредь следить за техническим состоянием моста и быть внимательным к обращениям граждан».
Данная история вызвала обсуждение среди жителей:
Напомним, в 2018 году стало известно, что пожилой житель посёлка Быструха Нижегородской области Василий Найденко после того, как полечился в отделении местной больницы в Красных Баках, организовал сбор средств на его ремонт. Вложив и собственные средства, пенсионер с неравнодушными гражданами отремонтировали 20 палат. Власти отблагодарили Найденко грамотой, а нижегородцы задались вопросом, почему же простой нижегородец делает работу тех, кто получает за это зарплату.
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