Иерусалим, , 03:15 — REGNUM Число китайских туристов, которые посетили Израиль в третьем квартале 2019 года выросло на 34,6% в годовом исчислении, сообщили в Центральном бюро статистики Израиля, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

Согласно статистике, 34,2 тыс. туристов из Китая посетили Израиль с июля по сентябрь 2019 года против 25,4 тыс. за аналогичный период 2018 года. Количество китайских туристов, побывавших в Израиле с января по сентябрь 2019 года, составило в общем 118,9 тыс., что на 48,6% больше в сравнении с 80 тыс. за аналогичный период 2018 года.

В сентябре 2019 года 13,7 тыс. туристов прибыли в Израиль из Китая, что на 50,5% больше, чем годом ранее в тот же месяц. Около 3,3 млн туристов посетили Израиль с января по сентябрь 2019 года, что на почти 14% больше, чем за тот же период 2018 года.