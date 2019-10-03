Болгар, Татария, , 23:56 — REGNUM Неподалеку от Болгарской исламской академии в Спасском районе Татарии планируется построить международный мусульманский лагерь. Об этом сообщил госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев в ходе визита полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

По его словам, идею построить здесь мусульманский лагерь выдвинул глава Татарии Рустам Минниханов.

«Всероссийский лагерь для верующих детей на все лето. Здесь очень красивое место. Уже проектирование началось, тут есть все необходимые условия», — цитирует Шаймиева «Татар-информ».

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов уточнил, что здесь дети будут заниматься языком и обучаться основным нравственным ценностям ислама.

«Этот проект будет расположен рядом с академией, и наши магистранты и докторанты будут иметь возможность прохождения там практики и оказания помощи», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, Комаров 4 октября в Казани проведет очередное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, которое будет посвящено вопросам внутреннего и въездного туризма. Представители Государственной Думы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа и члены общественных организаций обсудят состояние туристической отрасли, предложения и меры по ее развитию на федеральном и региональном уровнях.