Екатеринбург, , 05:55 — REGNUM В Екатеринбурге на два дня закроют парковку на Площади 1905 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Места для автомобилистов закроют с 19:00 4 октября до 16:30 6 октября. Временное закрытие связано с тем, что 5 и 6 октября на месте парковки будет проходить ярмарка выходного дня.

На ярмарке жители города смогут приобрести грибы, фермерские продукты, ягоды, изделия декоративно-прикладного искусства, а также носки и варежки.

Напомним, 28 сентября 2019 года в Екатеринбурге перекрывали движение по центральным улицам. В городе проходила легкоатлетическая эстафета «Вечерний Екатеринбург».

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