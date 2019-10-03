Москва, , 23:22 — REGNUM Нижегородская область при поддержке экспертов ОНФ может создать учреждение современного, комфортного формата для реабилитации людей с психоневрологическими заболеваниями. Об этом договорились идеолог проекта ОНФ «Регион заботы» по развитию паллиативной помощи в 26 пилотных регионах России Нюта Федермессер и губернатор Глеб Никитин.

Встречу в Москве начали в Первом хосписе, продолжили в центре паллиативной помощи ДЗМ. Федермессер показала руководству региона, входящего в число пилотных по развитию паллиативной помощи, как выглядит продуманное учреждение для длительного пребывания неизлечимо больных (хоспис) и что можно сделать в изначально неидеальном по проекту здании (центре паллиативной помощи).

Губернатор и его заместители примерили на себя роль волонтеров — сняли пиджаки и галстуки и раздавали сок и разнообразные закуски пациентам центра. «Тележка радости» — так называется традиция благотворительного Фонда «Вера» регулярно привозить больным приятные мелочи: «сладенькие», «солененькие» и полезные. Представители руководства Нижегородской области дарили дамам помады, демонстрировали, что среди подарков не просто лупы, а лупы с подсветкой — можно читать, когда в комнате уже выключен свет, и не мешать соседям.

«Нормальные пацаны — пришли, подарили и ушли!», — оценила визит чиновников одна из обитательниц Центра паллиативной помощи.

«Колбаса, селедка, икра, а водка есть? Что за волонтёры без водки!», — пошутил другой обитатель учреждения.

«Есть вино, будете?» — отреагировали волонтеры.

«Они здесь хозяева, мы — обслуживающий персонал», — поддерживает настрой больных директор центра Нюта Федермессер, — Шутят, капризничают, ворчат — значит мы работаем правильно».

Далее гости и руководитель учреждения с экспертами ОНФ и представителями фонда Вера обсудили то, ради чего и назначили встречу в Москве — проект не психоневрологического интерната — такие учреждения уже нельзя строить в цивилизованном обществе — а мест для реабилитации и активного долголетия больных с ментальными нарушениями. Проект планируется включить в федеральную адресную инвестиционную программу. Предварительная стоимость строительства составляет около 2 млрд. рублей.

Нюта Федермессер, работая по проекту ОНФ «Регион заботы», посещала паллиативных пациентов в психоневрологических интернатах, и далее выступила на Совете по правам человека с докладом о необходимости реформы отрасли. Ключевые эксперты, которых собрала Федермессер, готовы консультировать регионы, создавать для них всесторонне проработанные программы, аналогичные программам развития паллиативной помощи. В Нижегородской области уже нашли землю для строительства нового реабилитационного учреждения и недавно выставили на торги проектирование здания на 400 коек, однако этот визит изменил планы региона.

«Я вас понимаю, вы нашли территорию, у вас есть деньги, и вы хотите сделать на этой территории максимально хорошо. На 400 коек вы хорошо не сделаете. Получится гетто. Вы вынуждены будете создавать инфраструктуру на 400 человек и опять придете к тем же банно-прачечным комбинатам, неуютным дворам, казенным столовым, от которых, реформируя систему, мы должны уйти. Сделайте четыре учреждения по 100, и получите гораздо лучший эффект», — убеждала чиновников член Центрального штаба ОНФ.

Глеб Никитин по итогам встречи дал поручение полностью переработать техническое задание на проект с учетом пожеланий экспертов ОНФ, привлеченных Нютой Федермессер.

«Места долгосрочного пребывания для людей с хроническими заболеваниями должны восприниматься как дом. Формировать среду нужно за счет работы медперсонала и материально-технического обеспечения. Основная задача — уют и доброжелательность, а уже затем необходимо планировать количественные характеристики и параметры объектов, которые нам нужно создавать. Надеюсь, что, использовав предложенный опыт, Нижегородская область существенно продвинется в данном направлении», — сказал губернатор.

«Если лидер проникся — всё получится, — добавила Анна Федермессер, — Социальные учреждения с новым подходом к боли человека должны быть построены к окончанию нацпроекта, и хочется, чтобы те, что мы создадим в Нижегородской области, свидетельствовали — в стране начались изменения в отношении к самым беспомощным людям».