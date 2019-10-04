Екатеринбург, , 05:48 — REGNUM В столице Среднего Урала разработали «дорожную карту» по организации восьмого административного района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

В документе отразили все необходимые этапы для создания района, в который войдут микрорайоны Академический и Широкая речка.

Для начала заксобрание региона примет закон о создании административной единицы — для этого с соответствующей законодательной инициативой обратятся депутаты гордумы. После этого будет утверждено название района.

Далее будут внесены изменения в региональные законы об административно-территориальном устройстве субъекта и в Устав Екатеринбурга. Наконец, нужно будет решить все вопросы по организации бюджета и руководства района.

Напомним, на рабочей группе решили, что в состав нового района войдут не один, а два микрорайона. В новой административной единице будут проживать более 220 тысяч человек.

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