Москва, , 22:07 — REGNUM Следственные органы проверяют информацию о «бойцовском клубе» в московской школе №97 на западе столицы, где старшеклассниками устраивались драки за деньги среди младшеклассников. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Напомним, что один из телеграм-каналов сообщил, что старшеклассники школы №97 якобы создали нелегальный бойцовский клуб, в котором дети дрались за деньги. Об этом стало известно благодаря видеозаписи, сделанной одной из школьниц. Данную видеозапись обнаружил её отец, который и сообщил в полицию.

Старшеклассники школы №97 собирали детей 5−6 классов своей и соседних школ и уговаривали их драться друг с другом. Сами старшеклассники делали ставки.