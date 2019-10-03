Сочи, Краснодарский край, , 20:57 — REGNUM Заявления о том, что Иосиф Сталин виновен в начале войны Советского Союза с Германией — верх цинизма, заявил 3 октября президент России Владимир Путин.

Петр Данилов © ИА Красная Весна

Об этом российский президент заявил в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».

В частности, Владимир Путин напомнил о том, что Великая Отечественная война началась в тот момент, когда армии нацистской Германии и её европейских сателлитов перешли границу СССР.

Владимир Путин подчеркнул, что в результате искажения истории Великой Отечественной войны люди могут потерять память о трагичности этого события и не будут против повторения аналогичных событий.

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