Мытищи, Московская область, , 21:18 — REGNUM Подпольный склад контрафактного алкоголя ликвидировали сотрудники правоохранительных органов в подмосковных Мытищах. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

Контрольные мероприятия проводились на территории Московской области 1 октября. В ходе проверки сотрудники Росалкогольрегулирования по Центральному Федеральному округу и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области обнаружили склад с нелицензионным алкоголем.

Порядка 70 тыс. бутылок с нелегальным алкоголем были обнаружены при проверке складов на Осташковском шоссе в Мытищах. Вся контрафактная продукция была изъята и отправлена на досудебное хранение АО «Росспиртпром».

В настоящее время сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО проводится административное расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что торговцев контрафактным алкоголем в Томской области оштрафовали на 23 млн. рублей.

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