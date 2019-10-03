Черкесск, , 20:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Обвиняемым по нему проходит глава двух компаний. Преступления, в которых его подозревают, были совершены им в течение 10 лет, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что с 2009 по 2011 годы злоумышленник, предоставив в банки недостоверные документы с ложными сведениями о финансовом состоянии своих организаций, получил кредитов на сумму 158 млн рублей.

Второй эпизод многомиллионного мошенничества касается периода с 2010 по 2012 годы. В это время подозреваемый получил по поддельным документам о якобы возглавляемых им сельхозпредприятиях субсидию: минсельхоз КЧР предоставил ему более 11 млн рублей.

Полученные денежные средства фигурант дела потратил, погашать кредиты не собирался. Факт мошенничества вскрылся в 2018 году. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черкесский городской суд.