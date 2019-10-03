Абуджа, 3 октября 2019, 20:01 — REGNUM Боевики похитили шестерых школьниц на севере Нигерии, 3 октября передает агентство Reuters.
Сообщается, что неизвестные атаковали школу-интернат для девочек на окраине деревни Какау Даджи в штате Кадуна.
Похищениями детей в Нигерии занимаются разные группировки, однако наибольшее число похищений совершают исламисты из «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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