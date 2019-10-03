Москва, , 19:56 — REGNUM Аэрофлот приглашает подписчиков официальной страницы компании в Instagram принять участие в конкурсе «Россия удивляет». Объектами любительских фоторабот могут быть и и красоты природы, и достопримечательности, и новые мосты и театры, фонтаны или набережные. Всё, что может приятно удивить человека, посетившего этот или иной город или поселок.

Для участия в конкурсе желающим предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Вместе с изображением необходимо рассказать о своих впечатлениях от посещения, и обязательно указать место, где была сделана фотография.

По условиям конкурса просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям в течение проведения конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 октября в 23.59 по Московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников Аэрофлота, выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования.

Среди основных критериев, предъявляемых к победителю — творческий подход, креативность и сложность исполнения конкурсной работы, четкость изображения, оригинальность и уникальность фотографии, а также обязательно наличие хештегов конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот.

Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram.

Главный приз — сертификат на два лица на перелет туда-обратно экономклассом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота.

С подробными правилами участия можно ознакомиться на официальной странице ПАО «Аэрофлот» в социальной сети «Instagram» https://www.instagram.com/aeroflot/.