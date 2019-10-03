Владикавказ, , 19:49 — REGNUM Группа злоумышленников в Северной Осетии вывела в теневой оборот более 5 млн рублей. Трое из них установлены и арестованы. Это сотрудник налоговой инспекции, директор одной из фирм и жительница Пригородного района, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД по региону.

Остальных участников преступной схемы еще предстоит установить. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой».

К настоящему времени уже установлено, что, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, подозреваемые вывели через 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц, денежные средства в сумме 5 239 790 рублей.

«Перечисленные денежные средства снимались со счетов организаций и распределялись между участниками криминальной схемы», — сообщили в МВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.