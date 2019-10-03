Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В Свердловской области уменьшилась заболеваемость алкоголизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

В регионе продолжили тенденцию, начатую в 2018 году, когда итоговый показатель подошёл к 590,8 случаям заболевания на 100 тысяч населения, что было на 4,8% ниже уровня 2017 года. По состоянию на сентябрь 2019 года он составляет 540,9 случаев на 100 тысяч населения. Это ниже среднероссийских цифр в 1,7 раза.

Снижается и показатель первичной заболеваемости алкоголизмом. Он составил 37,2 случая на 100 тысяч человек в 2018 году (на 9,5% ниже уровня 2017 года). Это ниже среднероссийских данных на 8,6%.

Напомним, ранее на Среднем Урале уменьшилось число отравлений от алкоголя. В первом полугодии 2019 года таких случаев стало меньше на 33,6%, чем в схожий период 2018 года.

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