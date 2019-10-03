Астрахань, , 19:38 — REGNUM В Астрахани по факту мошенничества при модернизации тепловых сетей в отношении генерального директора подрядной организации ООО «МФ «Аристей» и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Весной 2016 года для строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации тепловой сети в Астрахани поставщик энергии нанял подрядчика. Представители ООО «МФ «Аристей» по договору субподряда должны были заменить трубы от улицы Николая Островского до набережной Приволжского Затона. Однако вместо новых труб компания установила старые, сэкономив таким образом 11 миллионов рублей.

Затраты на замену теплосетей фактически легли на плечи астраханцев, так как стоимость работ повлияла на тарифы по оплате коммунальных платежей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.