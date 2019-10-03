Владимир, , 19:23 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев прокомментировал историю с учеником владимирской школы, который принёс на уроки топор. Как уже сообщало ИА REGNUM, проверкой инцидента занимаются полиция и специальная рабочая группа.

«Подросток действительно перескочил через турникеты без всяких проблем. Честно говоря, охрана там в школе никакая. Школьник прошел на второй этаж школы. Там он достал топор, и кто знает, чем бы это все закончилось, если бы на его пути не появился директор учебного заведения. Он каким-то образом сумел уговорить школьника отдать ему этот инструмент. После этого уже в учебное заведение были вызваны представители силовых структур», — цитирует слова Прохорычева портал « Владимирские новости ».

При этом сам директор школы №41, который забрал топор у ученика, заявил, что школьник не проявлял агрессии. «Он как будто бы принес его показать», — рассказал директор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 2 октября ученик восьмого класса принёс в школу топор, пронёс его мимо охраны, но был остановлен директором. Причины произошедшего пока неизвестны, однако местные СМИ уже выдвинули версию, что подросток поссорился с одноклассником и хотел ему отомстить.

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