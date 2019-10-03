Москва, , 19:14 — REGNUM Запредельной по своей циничности историей назвала популярная телеведущая, мать двоих детей Ксения Бородина попытку бизнесмена Павла Грудинина лишить инвалидности свою бывшую супругу Ирину. Эмоциональный пост, вызванный новостью о новом судебном процессе Грудинина, Бородина опубликовала на своей странице в Instagram.

«Новость, которая заново буквально подкашивает. Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте разные «чудеса», и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история! Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у нее отобрать инвалидность по суду. Причем тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик — непростой, со связями, где надо», — возмутилась Бородина.

Телеведущая напомнила, что «вся страна» в программе Андрея Малахова «видела, как он (Грудинин) обманывал свою жену с молодой».

«И сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!!! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом», — заявила Ксения Бородина, отметив в своей публикации Андрея Малахова, чтобы привлечь его внимание к новому сюжету.

https://www.instagram.com/p/B3KQsQ-gIbP/

Ранее председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, заслуженный врач России Михаил Кузьменко назвал «морально нечистоплотными» попытки Грудинина судиться с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом (МОНИКИ) им. Владимирского, который выдал Ирине Грудининой заключение об инвалидности.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд признал законным отказ в рассмотрении иска Грудинина. Напомним, что инвалидность Ирины Грудининой стало основанием увеличения её доли в совместно нажитом имуществе, которое было поделено в ходе бракоразводного процесса. При этом в ходе разбирательств Грудинина жаловалась в полицию, опасаясь давления со стороны бывшего супруга.

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