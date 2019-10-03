Златоуст, Челябинская область, , 19:14 — REGNUM На Южном Урале прокуратура выявила нарушения в работе следственного изолятора города Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки в СИЗО №4 выявили нарушения условий содержания граждан под стражей, а также порядка применения к этим лицам мер поощрения и взыскания. Были найдены и другие нарушения.

Что именно за недочёты выявила челябинская прокуратура, не уточняется. Но руководству СИЗО направлено представление с требованием устранить нарушения закона. Также опротестованы незаконные приказы руководства изолятора.