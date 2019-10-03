Кемерово, , 18:17 — REGNUM Жительнице кемеровского Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение за похищение грудного ребёнка из роддома (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика. Мать ребёнка, обнаружив пропажу, позвонила супругу. Мужчина, который в это время подъезжал к больнице, увидел на улице женщину, несущую завернутого в куртку ребёнка. Он забрал мальчика, а женщина скрылась.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого. Её задержали на автовокзале. Она пояснила, что взяла чужого ребёнка, так как несколько месяцев назад заявила своему супругу, что беременна, а потом в телефонном разговоре сообщила ему о рождении сына.

Как уточнили ИА REGNUM в СУ СКР по региону, женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, а действиям медицинского персонала дана юридическая оценка.