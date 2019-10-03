Обнинск, Калужская область, , 18:34 — REGNUM Более семи тысяч человек и 1035 единиц техники (в том числе самолет ИЛ-76, вертолет МИ-8 и семь беспилотных летательных аппаратов) приняли участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проходила в Обнинске с 1 по 2 октября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

В штабной тренировке приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, госкорпораций и компаний, администрации Калужской области, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий региона. Также в подготовке и проведении учений активное участие приняли сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России, Росгвардии.

«Цели тренировки достигнуты. Тренировка показала важность и необходимость проведения подобных мероприятий на всех уровнях, а также их значимость в вопросах защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей от угроз и вызовов современности», — прокомментировал итоги заместитель главы МЧС России Павел Барышев.

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