Симферополь, , 18:03 — REGNUM В Крыму прогнозируют высокий уровень заболеваемости гриппом, поскольку уже сейчас на полуострове заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше ожидаемого уровня. Об этом 3 октября на пресс-конференции в Симферополе заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Грипп Иван Шилов © ИА REGNUM

«В предыдущий эпидемиологический сезон у нас фактически не было превышения эпидпорога, но сейчас уровень заболеваемости ОРВИ довольно высок для нашего времени года и температурного режима. Можно прогнозировать довольно высокий уровень заболеваемости. И только высокий уровень иммунизации среди населения позволит эту ситуацию нивелировать», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Севастополе зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

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