Симферополь, 3 октября 2019, 18:03 — REGNUM В Крыму прогнозируют высокий уровень заболеваемости гриппом, поскольку уже сейчас на полуострове заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше ожидаемого уровня. Об этом 3 октября на пресс-конференции в Симферополе заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Севастополе зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе подскочила заболеваемость энтеровирусами