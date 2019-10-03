Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Половина новых траволаторов (бегущих дорожек) на открывшихся сегодня станциях Фрунзенского радиуса петербургского метро не работают, передает корреспондент ИА REGNUM.

Станции открыли для пассажиров около 16:40 мск 3 октября. Оказалось, что люди смогут воспользоваться только траволаторами по пути вверх, на спуск же эти механизмы пока не работают. Речь идет как о «Проспекте Славы», так и о «Дунайской».

Сотрудник метро заявил, что их запустят тогда, «когда доделают».

«Главное же подняться», — рассудил он.

На еще одной открывшейся сегодня новой станции Фрунзенского радиуса — «Шушары» — траволаторов нет.

Напомним, три станции на пятой (фиолетовой) линии подземки планировали открыть еще 5 сентября, однако в тот день глава города Александр Беглов запретил пускать на станции пассажиров из-за остававшихся недоделок.

Ростехнадзор завершил проверку новых объектов метрополитена 30 сентября и объявил станции безопасными для пассажиров.

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