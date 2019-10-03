Москва, 3 октября 2019, 18:56 — REGNUM Официально открыт первый этап Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) метрополитена Москвы. Старт работе объекта дал 3 октября мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Из ЕДЦ будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задача диспетчерского центра — повысить качества перевозки пассажиров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник Единого диспетчерского центра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из этого здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами метро — от движения поездов до работы вентиляции. Количество сбоев в работе московского метро и сегодня крайне незначительно. Благодаря цифровизации диспетчерской службы их станет еще меньше», — отметил Собянин.

Сергей Собянин во время осмотра Единого диспетчерского центра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин во время осмотра Единого диспетчерского центра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Ликсутов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Задача диспетчерского центра — повысить качество перевозки пассажиров. В случае скопления пассажиров у турникетов из ЕДЦ поступит команда запустить дополнительный эскалатор на спуск или вывести на линию дополнительный поезд.

Благодаря созданию центра диспетчерские различных служб Московского метрополитена начали работать на одной площадке. Из ЕДЦ будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро: движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции. По оснащённости объект стал лучшим в мире, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

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