Москва, , 18:56 — REGNUM Официально открыт первый этап Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) метрополитена Москвы. Старт работе объекта дал 3 октября мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из этого здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами метро — от движения поездов до работы вентиляции. Количество сбоев в работе московского метро и сегодня крайне незначительно. Благодаря цифровизации диспетчерской службы их станет еще меньше», — отметил Собянин.

Задача диспетчерского центра — повысить качество перевозки пассажиров. В случае скопления пассажиров у турникетов из ЕДЦ поступит команда запустить дополнительный эскалатор на спуск или вывести на линию дополнительный поезд.

Благодаря созданию центра диспетчерские различных служб Московского метрополитена начали работать на одной площадке. Из ЕДЦ будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро: движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции. По оснащённости объект стал лучшим в мире, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

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