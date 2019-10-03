В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам строительства объектов для Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM Соответствующее распоряжение сегодня подписал и. о. свердловского губернатора Алексей Орлов. В составе группы — региональные чиновники и представители строительных компаний. Из областной власти в объединение вошли вице-губернатор Сергей Швиндт, министр строительства Михаил Волков, глава минЖКХ Николай Смирнов, министр транспорта Василий Старков и глава минспорта Леонид Рапопорт. Также в группе присутствуют глава архитектурного департамента мэрии Алексей Храмов, экс-главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев и другие чиновники и представители ведомств.

Из строителей в группу вошли представители «Синары» и «ЛСР-Урал».

Напомним, летняя Универсиада — 2023 пройдёт в Екатеринбурге. Студенты с разных стран мира будут соревноваться в 18 видах спорта с 8 по 19 августа 2023 года. На Универсиаду планируют потратить 79 млрд рублей.

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