Симферополь, 3 октября 2019, 17:38 — REGNUM Количество работающих детских учреждений оздоровления и отдыха в Крыму практически не меняется. Об этом 3 октября на пресс-конференции в Симферополе заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам летней кампании 2019 года в Крыму и Севастополе оздоровились более 100 тысяч детей.
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