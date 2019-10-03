Симферополь, , 17:38 — REGNUM Количество работающих детских учреждений оздоровления и отдыха в Крыму практически не меняется. Об этом 3 октября на пресс-конференции в Симферополе заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Из тех учреждений, которые были заявлены к работе в сезон 2019 года, не открылось только 13 учреждений, которые не получили разрешения на начало работы», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам летней кампании 2019 года в Крыму и Севастополе оздоровились более 100 тысяч детей.

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