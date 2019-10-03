Владикавказ, , 17:33 — REGNUM В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело, фигурантами которого стали в том числе сотрудники Пенсионного фонда региона. Их подозревают в хищении 6 млн рублей в составе преступной группы, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД по республике.

Установлено в ходе следствия, что подозреваемые незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан. После того как умершим возобновлялось начисление пенсий, злоумышленники по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в суд.

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