Симферополь, , 17:28 — REGNUM По итогам летней кампании 2019 года в Крыму и Севастополе оздоровились более 100 тысяч детей. Об этом 3 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«По итогам летней оздоровительной кампании 2019 года в Крыму и Севастополе было оздоровлено более 103 тысяч детей», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минкурортов РК сообщили о том, что с начала 2019 года российский полуостров принял 6,6 млн туристов, что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом больше половины отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.

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