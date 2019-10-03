Грозный, , 17:23 — REGNUM Молодой житель Чечни, который пел «гори-гори ясно» во время пожара в торговом центре «Гранд-Парк», попросил прощения за свое поведение. В настоящее время он отправлен устранять последствия пожара. Видео, на котором он кается в своем недостойном поведении, появилось на странице «ЧП/Чечня» в Instagram.

На кадрах видео молодой человек с лопатой в руках и желтом жилете дворника просит прощения за свои песни во время пожара. Он просит, чтобы никто не снимал подобного видео и не говорил слов, не достойных мужчины, чеченца.

«Я, Ибаев Адам, попав на (пожар) в «Гранд-парк», совершил не мужской поступок: снял видео (пожара), говоря «гори-гори ясно, чтобы не погасло». Сегодня я вышел на работу, помогаю в «Гранд-парке». Хотел бы попросить прощения у всех людей за снятое видео», — приводит «Кавказский узел» слова Ибаева, переведенные с чеченского языка.

https://www.instagram.com/p/B3H5dGGF_oL/

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном произошел 19 сентября. Пожарные потушили огонь, никто не пострадал. Однако нашлись очевидцы, которые выложили видео пожара с недостоверными комментариями. Еще один из очевидцев снял пожар, напевая при этом «гори-гори ясно» и радуясь, что огонь уничтожает товар и имущество продавцов, работавших в ТЦ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал найти этих людей, в том числе певцы, который радовался чужому горю.