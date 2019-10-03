Иваново, 3 октября 2019, 17:58 — REGNUM В Иваново в общественной приёмке дорог на перекрёстке проспекта Текстильщиков и улицы Маршала Василевского приняли участие незрячие жители города, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии. Объекты ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подобная проверка необходима в целях адаптации дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Все переходы на перекрёстке оснастили тактильной плиткой, которая имеет продольные направляющие рифы. Пересечения тротуаров с проезжей частью выполнены с понижением бортового камня. В местах интенсивного движения незрячих людей светофорные объекты оборудуются звуковым сигналом.
По данным городских властей, в Иваново тактильной плиткой оборудовано 376 пешеходных переходов и подходов к проезжей части, 20 перекрёстков оснастили звуковыми светофорами, на дорогах устроено 55 парковочных мест, предназначенных для инвалидов и оборудованных специальной разметкой и знаками.