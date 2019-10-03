Иваново, , 17:58 — REGNUM В Иваново в общественной приёмке дорог на перекрёстке проспекта Текстильщиков и улицы Маршала Василевского приняли участие незрячие жители города, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии. Объекты ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подобная проверка необходима в целях адаптации дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все переходы на перекрёстке оснастили тактильной плиткой, которая имеет продольные направляющие рифы. Пересечения тротуаров с проезжей частью выполнены с понижением бортового камня. В местах интенсивного движения незрячих людей светофорные объекты оборудуются звуковым сигналом.

«Когда встаешь перед проезжей частью, можно определить, куда нужно идти. Это очень важно, так как часто приходится ходить одному? без сопровождающих. Плитка хорошая, главное, чтобы она долго простояла и служила людям. При условии, если есть звуковой сигнал и тактильная плитка, переходить дорогу намного легче», — отметил председатель Ивановской местной организации «Всероссийского общества слепых» Алексей Назаретский.

По данным городских властей, в Иваново тактильной плиткой оборудовано 376 пешеходных переходов и подходов к проезжей части, 20 перекрёстков оснастили звуковыми светофорами, на дорогах устроено 55 парковочных мест, предназначенных для инвалидов и оборудованных специальной разметкой и знаками.