Ярославль, , 17:16 — REGNUM В Ярославле бывшие учителя школ, сотрудники детских садов, школ искусств и других муниципальных учреждений не получили традиционную выплату к Дню пожилого человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Это известие стало неожиданностью для самих получателей, которых традиционно поздравляли в школах, садиках, учреждениях дополнительного образования и культуры. Вышедшие на пенсию работники получали выплату в размере 500 рублей.

Дополнительная мера социальной поддержки действовала с 2008 года. Сначала выплата составляла 400 рублей, а потом была проиндексирована до 500. Однако она была отменена решением муниципалитета Ярославля (проект внес мэр города) в декабре 2018 года. Власти объясняли это необходимостью экономии бюджетных средств.

Интересно, что на последнем заседании муниципалитета, по предложению мэрии, депутаты увеличили доплату к пенсии бывшим чиновникам мэрии на 500 рублей. Выходит, что на бывших чиновников у городских властей деньги есть, а на бывших педагогов, воспитателей, нянь детских садов — нет.

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