Брянск, , 17:29 — REGNUM За девять месяцев 2019 года в Брянской области сложилась более благоприятная ситуация с заболеваемостью бешенством среди диких и домашних животных, чем за аналогичный период 2018 года. Данные по итогам мониторинга заболевания опубликовала 3 октября пресс-служба регионального Россельхознадзора.

На территории региона пока лабораторно подтверждено девять случаев бешенства у кошек и собак, взятых на исследование из Брянского, Клинцовского, Красногорского, Стародубского, Новозыбковского и Унечского районов. А также один случай заболевания в дикой фауне у енотовидной собаки на территории Суземского района. За девять месяцев 2018 года было зарегистрировано 40 случаев бешенства на территории 13 районов.

Заражение домашних животных, как и в предыдущие годы, происходит в результате контакта с представителями дикой фауны.