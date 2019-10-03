Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM На юге Петербурга открыли новый участок пятой линии метро — Фрунзенский радиус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По громкой связи объявили что станция «Проспект Славы» открыта для пассажиров и пустили собравшихся горожан.

При этом траволаторы на станции не работают, и пожилые женщины жалуются, что им тяжело спускаться по лестнице.

На вопрос, включат ли траволаторы на спуск, работник метрополитена ответил — «когда доделают».

Напомним, в состав нового участка метрополитена входят также станции «Дунайская» и «Шушары».