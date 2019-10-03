Рига, , 16:43 — REGNUM Примерно 20% студентов медицинских вузов не планируют остаться в Латвии по окончанию учёбы. Об этом передает Dienas Business, ссылаясь на проведённый опрос Латвийской ассоциации молодых врачей (LJĀA).

По данным LJĀA, финансирование медицины в Латвии составляет 3,8% от ВВП. В среднем по Европе этот показатель равен 7%. В результате оплата труда медицинского персонала в Латвии значительно ниже, чем у соседей. Поэтому пятая часть молодых медиков настроена искать счастья за рубежом, чтобы иметь лучшие материальные и профессиональные возможности.

В ассоциации отмечают, что наиболее часто упоминаемыми причинами эмиграции медиков являются маленькие зарплаты, плохие условия учёбы, а также ограниченные возможности для профессионального и научного роста.

Данные центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют, что за последние три года страну покинуло около 300 врачей.