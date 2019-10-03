Москва, , 16:40 — REGNUM Возможность введения в России электронных водительских прав — правильное предложение, считает генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. Как он заявил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM, современные технологии позволяют отказаться от бумажных и пластиковых документов и постепенно переходить на электронные носители.

«Например, такое произошло уже с полисами ОСАГО. У нас в стране около 52 млн зарегистрированных автомобилей, из которых 3,8 млн — грузовые. Для водителей, которые не сразу адаптируются к новому формату, предполагается возможность получить водительское удостоверение, как на электронном, так и на пластиковом носителе», — отметил Иевлев.

Напомним, что ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция прорабатывает вопрос внедрения в РФ электронных водительских прав. Как вариант возможно создание электронной версии удостоверения в смартфоне.