Челябинск, , 16:39 — REGNUM В Челябинске информация об отсутствии тепла в микрорайоне ЧВВАКУШ стала достоянием военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, информация об отсутствии там отопления была срочно направлена военному прокурору Челябинского гарнизона.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых территориях Челябинской области отмечены проблемы с пуском тепла. Среди них и район ЧВВАКУШ. Сети, расположенные там, находятся в ведении Минобороны.

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