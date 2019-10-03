Москва, , 17:03 — REGNUM Проверить техническую исправность своих транспортных средств и сменить покрышки на зимние призвало ГИБДД Москвы водителей города. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дорожная полиция призвала проверить исправность автомобилей и пригодность зимних покрышек к использованию в связи с прогнозами Гидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков в Москве уже на следующей неделе может выпасть снег.

Также водителей призвали проверить запас расходников для автомобиля и позаботится о зимней стеклоочищающей жидкости, которую стоит покупать только в сертифицированных магазинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе погоды в Москве на 5 и 6 октября. Как пояснили синоптики, уже 4 октября к Москве приблизится холодный фронт, и температура воздуха заметно снизится.

Уже 5 и 6 октября ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха 6 октября упадёт до +3…+5 градусов днём.

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