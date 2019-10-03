Турин, Италия, , 16:37 — REGNUM Русский язык занимает пятое место в Европе по числу изучающих его студентов, передает в четверг, 3 октября, Termometro Politico со ссылкой на данные профильных исследований.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Наиболее высока доля студентов, которые учат русский, в Эстонии (66,4%), Латвии (57,5%), Литве (почти 30%), а также в Болгарии (24,8%) и Словакии (19,1% студентов).

Русский язык оказался более популярным среди европейских студентов, чем итальянский, который в том же рейтинге занимает шестое место.

Места с первого по четвертое заняли английский, французский (самые высокие показатели — в Румынии и Ирландии), немецкий (чаще сего его изучают в странах центральной Европы) и испанский (самые высокие показатели — во Франции и Швеции).