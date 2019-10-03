Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Петербуржцы начали скапливаться у вестибюля новой станции метро «Проспект Славы», которую городские власти попытаются открыть со второй попытки, передает корреспондент ИА REGNUM. Местных жителей не напугал дождь и ветер — еще за час до предполагаемой церемонии открытия десятки купчинцев столпились у стеклянных павильонов.

Напомним, часть Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — должна была открыться 5 сентября, сотни горожан часами прождали у входа, но двери им так и не распахнули. Внутри побывал только врио губернатора Александр Беглов в сопровождении, он решил, что пользоваться станциями, ввод которых откладывали годами, все еще небезопасно. Тогда же он обещал, что станции откроются в сентябре после устранения «недоделок», но и этого не произошло.

Смольный представил очередной анонс открытия — на этот раз предполагается, что церемония открытия состояится в 17:00 3 октября. При этом Ростехнадзор завершил свою проверку 30 сентября и объявил станции безопасными для пассажиров, документы датированы 1 октября.