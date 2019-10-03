Грозный, , 16:33 — REGNUM В Чечне принят законопроект об ограничении распространения на территории республики электронных сигарет. Сегодня, 3 октября, за него единогласно проголосовали депутаты чеченского парламента, сообщили ИА REGNUM в законодательном органе.

Электронная сигарета Ecig Click

Согласно документу, несовершеннолетним запрещено продавать электронные сигареты, а также жидкости для них и устройства для нагревания табака. Для остальных категорий населения вводятся ограничения на использование вейпов на отдельных территориях. Так, под запрет попадают помещения образовательных и медицинских учреждений, а также учреждений культуры и все виды общественного транспорта, территории детских площадок и пляжей и ряд других мест.

О принятом решении спикер парламента Магомед Даудов отозвался как о нужном и своевременном.

«Мы и впредь будем делать всё возможное для воспитания достойного поколения, сохранения и укрепления здоровья наших граждан», — отметил Даудов.

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